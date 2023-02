HSV-Aufholjagd in Heidenheim: „Fühlt sich wie ein Sieg an“

Der Hamburger Trainer hatte schon vor dem Anpfiff eine kontroverse Entscheidung gefällt. Er stellte Jean-Luc Dompé von Beginn an auf, obwohl die Polizei gegen ihn und seinen Teamkollegen William Mikelbrencis wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen ermittelt. Beide waren am Montagabend in einen Unfall in der Hamburger Innenstadt verwickelt und entfernten sich nach Angaben des Clubs noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens. Dompé fuhr eines der Fahrzeuge, Mikelbrencis war Beifahrer eines zweiten. Gegen beide verhängte der HSV eine Geldstrafe.