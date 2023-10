HSV verspielt in Wiesbaden wichtige Punkte im Aufstiegskampf

Laszlo Benes hämmerte in der 98. Minute einen Foulelfmeter an die Latte und vergab damit den möglichen Sieg für die Hamburger. Zuvor hatte Aleksandar Vukotic (81.) die Hessen vor 12.100 Zuschauern in der ausverkauften Brita-Arena in Führung gebracht, ehe Miro Muheim (89.) ausglich. Dennoch übernahm der HSV mit 17 Zählern zumindest vorübergehend die Tabellenführung vor dem punktgleichen 1. FC Kaiserslautern.