Hübner und Gyamerah erlösen Nürnberg gegen Braunschweig

Die Partie startete mit einer kurzen Unterbrechung, da die Zuschauer im Gästeblock Pyrotechnik abbrannten. Auf dem Feld übernahmen in dem Kellerduell die Hausherren von Beginn an die Kontrolle, während die Eintracht sehr passiv agierte. Nach Zuspiel von Mats Möller Daehli verzog Nürnbergs Stürmer Kwadwo Duah aus vielversprechender Position (6.). Der „Club“ blieb am Drücker und hätte um ein Haar ein Slapstick-Tor erzielt: Nach starker Einzelleistung von Lino Tempelmann wehrte Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic den Schuss des Nürnbergers aus spitzem Winkel ab, allerdings prallte der Ball über Umwege an die Latte (13.).