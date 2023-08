„Im Einvernehmen“: Vorstandschef Schröder verlässt Schalke

Schröder war am 1. Januar 2022 nach Schalke gewechselt und verantwortete dort die Ressorts Strategie, Vertrieb, Marketing, IT/Digital und Kommunikation. Zuvor war er zwei Jahre als Direktor Marketing & Vertrieb bei Bayer Leverkusen tätig. „Meine Zeit auf Schalke werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war sehr intensiv, hochemotional und herausfordernd – so, wie Schalke eben ist“, sagte er nun: „Uns ist gelungen, den Verein mit ruhiger Hand zu führen, strategisch neu auszurichten und wichtige Maßnahmen anzustoßen, die für die mittel- bis langfristige Entwicklung des Clubs wichtig sein werden.“