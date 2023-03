In Nürnberg wartet ein starkes Team auf den SV Darmstadt 98

Immerhin sind die Nationalspieler Klaus Gjasula (Albanien), Filip Stojilkovic (Schweiz) und Fabio Torsiello (Deutschland) ordentlich von ihren Länderspielreisen zurückgekommen. Sie waren am Donnerstag im Abschlusstraining dabei und werden heute im Kader stehen. Gjasula kam bei der 0:1-Niederlage Albaniens in Polen 88 Minuten zum Einsatz und absolvierte sein 22. Länderspiel. Stojilkovic stand für die U21 bei der 2:3-Niederlage in Spanien 85 Minuten lang auf dem Feld und kam beim 2:1-Erfolg über Israel in der ersten Halbzeit zum Einsatz. Beim ersten Kräftemessen der U18-Auswahlteams Frankreichs und Deutschlands stand Torsiello über die komplette Spielzeit auf dem Feld in Clairefontaine, konnte die 3:4-Niederlage der deutschen Junioren aber nicht verhindern.