Thomas Isherwood ist voll im Flow

Immer voll fokussiert: Für Thomas Isherwood zählt immer die aktuelle Woche, das nächste Spiel, der nächste Gegner – und das ist am Samstag Hansa Rostock. (© Sascha Lotz)

Der Lilien-Verteidiger ist nach langer Verletzungspause wieder fit und verrät, was den SV 98 in dieser Saison so stark macht.