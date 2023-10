Joker Prtajin trifft spät: SVWW bezwingt Hansa Rostock

Kurz nach der Pause musste sich Kolke beim Distanzschuss von Iredale (47.) dann schon deutlich mehr strecken, er fischte den Ball aber ganz stark raus. Im Anschluss an die folgende SVWW-Ecke zielte Robin Heußer dann etwas zu hoch, genau wie kurz darauf Amar Catic (50.). Danach verlief das Spiel wie in Halbzeit eins: ziemlich ausgeglichen. Ehe in der 64. Minute dann SVWW-Stürmer Ivan Prtajin sein Comeback feierte, für den fleißigen Iredale ins Spiel kam. Gefährliche Abschlüsse blieben nach dem guten Beginn der Hessen in Halbzeit zwei aber über einen längeren Zeitraum Mangelware. Ehe Stritzel beim Distanzschuss von John Patrick Strauß sein Können zeigen musste (77.). Fechner (86.) prüfte mit einem satten Volley auf der anderen Seite Kolke, der erneut prima reagierte. Und als es schon so schien, dass an den beiden Keepern kein Vorbeikommen war, meldete sich Prtajin. Der Stürmer reagierte nach einem Schuss von Lee, den Kolke nur prallen lassen konnte, am schnellsten und köpfte ein - das späte 1:0 für den SVWW (89.). Kianz Froese traf dann in der fünfminütigen Nachspielzeit noch den Pfosten. Doch der Sieg der Hessen stand wenig später fest.