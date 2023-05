Jubel nur vor dem Anpfif: FCK unterliegt Bielefeld

Ein großes Feiern und Erinnern war also auf der Tagesordnung - einzig die Leistung der heutigen Roten Teufel passte lange Zeit nicht ins Bild. Gegen Arminia Bielefeld lag der 1. FC Kaiserslautern schon früh in Rückstand, kam dann durch Lex-Tyger Lobinger in der Schlussphase aber zum Ausgleich (88.) Das letzte Wort hatten aber doch die Gäste. Janni Serra erzielte in der Nachspielzeit den Treffer und besiegelte die 1:2 (0:1)-Niederlage für den FCK.