Kaiserslautern sorgt für Furore: Boyd führt Pfälzer zum Sieg

„Das 2:1 hat Paderborn Überwasser gegeben. Alles, was danach passiert ist - so kenne ich uns eigentlich nicht. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem wir so den Kopf verlieren und das dritte und das vierte Gegentor kassieren“, befand Fortunas Kapitän André Hoffmann. An der Tabellenspitze hatte sich ebenfalls am Freitag der SV Darmstadt 98 mit dem souveränen 4:0 beim SV Sandhausen festgesetzt.