Kaiserslauterns Erfolgsserie reißt in St. Pauli

„Wir waren nicht überzeugend genug in dem, was wir getan haben und haben im Spiel nach vorne zu wenig investiert und da eher mal das Füßchen weggezogen“, kritisierte Schuster seine Profis. „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir offensiv kaum stattgefunden.“ Bereits am Freitag steht die nächste schwere Auswärts-Aufgabe für die Lauterer beim punktgleichen Gegner in Paderborn an.