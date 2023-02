Kampfspiel nach furiosem Start: FCK siegt erneut

Der Defensivmann wird kommenden Sonntag in St. Pauli also erstmals in dieser Saison fehlen. Spielerisch versuchten sich nun die Gäste wieder Vorteile zu erarbeiten, doch der FCK stand defensiv gut, ließ kaum etwas zu. Auf der Gegenseite hätte stattdessen der eingewechselte Lex-Tyger Lobinger noch auf 3:1 erhöhen können, bekam in seinen Abschluss aber zu wenig Druck (90.). So gab es für Kiel in der Nachspielzeit und in Person von Kwasi Wriedt doch noch die eine Gelegenheit. Beim Kopfball des Angreifers war Luthe aber da - sicherte den 2:1-Erfolg ab. Mit dem fünften Sieg in Serie im Rücken geht es für die Pfälzer nun zweimal in die Fremde. Auswärts ungeschlagen reist man aber ohnehin mit viel Selbstvertrauen nach St. Pauli und Paderborn.