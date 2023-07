Kevin-Prince Boateng lässt Karriere-Fortsetzung offen

„Ich muss gucken, was für mich am besten ist, was mein Körper noch geben kann. In zwei Wochen werde ich dazu ein Statement abgeben“, sagte der 36-Jährige am Rande der Pressekonferenz „One year to Final“ rund zwölf Monate vor dem Finale der Fußball-EM in Berlin. Boateng ist EM-Botschafter der Hauptstadt.