Kiel rettet in Osnabrück Punkt in der Nachspielzeit

Der VfL kam zunächst besser in die Partie, in der Folge entwickelte sich jedoch ein offenes Spie. Osnabrücks Niklas Wiemann scheiterte mit seinem zu zentral platzierten Kopfball nach einer Ecke an Kiels Torwart Timon Weiner (26.). Auf der Gegenseite forderte Steven Skrzybski Lennart Grill mit einem Distanzschuss (32.).