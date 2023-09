Kommentar: Warum dem Schalke 04 der freie Fall droht

Langfristig will Schalke 04 wieder zu den Top-Sechs-Vereinen in der Bundesliga gehören und einen Kaderwert von 200 Millionen Euro erreichen. Genau diese Ziele riefen die Schalker Bosse im Juni bei der Mitgliederversammlung aus. Klangen die Sätze schon unmittelbar nach dem Abstieg in die Zweite Bundesliga wie ein schlechter Witz, dürfte das Lachen jedem Fan längst vergangen sein. Der Traditionsverein ist Kellerkind trotz eines Zweitliga-Topkaders – und befeuert sein Chaos von ganz alleine.