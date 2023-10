Krahl-Patzer kostet FCK den Sieg gegen Hamburg

Kaiserslautern. Vieles erinnerte an den Samstagabend der vergangenen Woche. Wieder traf der 1. FC Kaiserslautern im Topspiel gegen eines der wohl stärksten Teams der Liga dreimal ins Tor, aber wieder belohnten sich die Pfälzer nicht. Was in Düsseldorf noch in einer 3:4-Niederlage endete, war nun gegen den Hamburger SV am ausverkauften Betzenberg zumindest ein 3:3 (2:1)-Unentschieden. Dennoch: Nach frühem Rückstand drehten Boris Tomiak (13.), Marlon Ritter (24.) und Terrence Boyd (54.) die Partie für den FCK eigentlich auf 3:1 und somit in Richtung Heimsieg. Wieder hielten sie aber nicht stand, da der HSV stärker wurde und durch den Ex-Lautrer Robert Glatzel wieder heranrückte (65.). Aber vor allem, weil Torwart Julian Krahl sich beim 3:3 durch Miro Muheim einen faustdicken Patzer leistete (73.).