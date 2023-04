Lars Stindl kehrt zum Karlsruher SC zurück

„Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen“, sagte Stindl in einer Mitteilung des KSC. Dies sei „der Club, bei dem alles begonnen hat“. Karlsruhes kaufmännischer Geschäftsführer Michael Becker dankte dem 34-Jährigen „ganz besonders für das finanzielle Entgegenkommen. Ohne dieses wäre eine Verpflichtung im Rahmen unserer geplanten Kaderstruktur nicht möglich gewesen.“ Stindl sei ein „außergewöhnlicher Spieler“ und eine „große Identifikationsfigur“, so Becker weiter.