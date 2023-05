Last-Minute-Kleindienst: Heidenheim jubelt, HSV hofft

Er erfüllte sich. Und Hamburgs Coach Tim Walter zeigte sich schnell kämpferisch. „Einfach kann ja jeder“, sagte er: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Am Ende haben die anderen sie auch gemacht. Glückwunsch an Heidenheim. Wir schütteln uns und dann werden wir wieder aufstehen und wieder angreifen.“ Dass Stuttgart sein Ex-Verein ist, sei ihm „scheißegal“, er glaube nach dem Scheitern in der Relegation an Hertha BSC im Vorjahr diesmal an den Aufstieg: „Wir haben letztes Jahr die Chance gehabt und dieses Jahr werden wir unsere Chance nutzen. Weil die Mannschaft einen guten Charakter hat“.