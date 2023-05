Letztes Lilien-Spiel: Jetzt soll auch die Meisterschale her

Die Lilien-Fans sollen alle in Weiß kommen, heißt es – Lieberknecht selbst wird das aber wohl nicht tun. Vorausgesetzt, er findet seine blaue Trainingsjacke wieder, die ihm gegen Magdeburg Glück gebracht hatte. „Ich ziehe mich so an, dass ich angezogen aussehe“, sagte er schmunzelnd. Er habe seine „spieltagsorientierten Verhaltensmuster“, und an denen halte er fest. „Aber erst einmal muss ich schauen, ob sie aus der Wäsche wieder auftaucht.“