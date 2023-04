Lilien besiegen Paderborn und bauen Tabellenführung aus

Nach 20 Minuten war Marvin Mehlem in aussichtsreicher Schussposition, doch er zögerte einen Moment zu lange und entschied sich am Ende für einen Pass mit der Hacke. Die Lilien bemühten sich um frühes Pressing, hatten deutlich mehr vom Spiel, was fehlte war die letzte Durchschlagskraft. Der agile Manu tankte sich nach 25 Minuten durch, aber konnte aber in letzte Sekunde von einem Gegenspieler am Torabschluss gehindert werden. Von Paderborn kam in der ersten halben Stunde wenig. Zwei Abschlüsse aus der Ferne von Florent Muslija und Conteh bedeuteten kein Problem für SVD-Keeper Schuhen.