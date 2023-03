Lilien-Boss Fritsch: „Wir sind eben ein toller Verein”

Am Samstag nahmen viele Besucher auf der Haupttribüne erst lange nach der Pause ihre Plätze wieder ein. Wird das der Dauerzustand?

Das muss man richtig einordnen: Zum ersten Mal konnten diese Besucher in ihre bezahlte und zeitgemäße Umgebung im Businessbereich einziehen. Da darf man sein Bier und sein Essen auch mal in Ruhe genießen. Es war Samstagabend, es stand 2:0. Das ist dann in jedem Stadion in Deutschland so.