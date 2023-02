Lilien-Fans sammeln Spenden für Erdbebenopfer

Unter dem Motto „Lilien-Fans helfen” war die Aktion zuvor unter anderem via Twitter angekündigt worden. „Die aktuellen Bilder der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Das Leid der Menschen vor Ort ist unvorstellbar und der Bedarf an unbürokratischer Direkthilfe gewaltig”, heißt es in dem Post, der sich auf Berichte von Mitgliedern des Vereins „Mekan Darmstadt“ bezieht, den die Lilien neben ihrem Herzensverein Besiktas Istanbul seit Jahren begleiten und unterstützen.