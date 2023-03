Lilien gegen FCK: Es könnte ein wildes Spektakel werden

In bester Torlaune: Darmstadts Mathias Honsak (rechts) hat sich nach der Winterpause zum treffsicheren Schützen gemausert. Phillip Tietz feiert da gerne mal mit. (© dpa)

Das Topspiel am Samstagabend im ausverkauften Böllenfalltor steht unter einem ganz besonderen Stern. Was für die Teams spricht und was nicht, zeigt unser Teamcheck.