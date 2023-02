Filip Stojilkovic sichert den Lilien ganz wichtigen Zähler

Und der brachte nach exakt vier Minuten das Böllenfalltor kurz zum Schweigen: Von Moritz Heyer perfekt in Szene gesetzt, ließ er Lilien-Keeper Marcel Schuhen keine Chance. Phillip Tietz hätte ausgleichen können, doch er kam an eine gute Flanke von Mathias Honsak nicht ran (11.). Näher dran war Frank Ronstadt, der Ex-Lilien-Torwart Daniel Heuer Fernandes zu einer Parade zwang (22.). Und auch Tietz hatte nach einem Schnellhardt-Freistoß das 1:1 vor Augen, er kam aber nicht an den Ball (26.). Christoph Zimmermann hatte Pech, sein Kopfball flog knapp links am Tor vorbei (30.), Marvin Mehlem wurde im letzten Moment abgeblockt (31.). Das 1:1 – es schien nur eine Frage der Zeit.