Lilien im Torrausch: 6:1-Erfolg beim SV Sandhausen

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht musste auf die erkrankten Lasse Sobiech und Clemens Riedel verzichten. Für Sobiech begann in der Innenverteidigung der Schwede Thomas Isherwood, der geneinsam mit Patric Pfeiffer bereits in der zweiten Halbzeit beim 1:2 in Heidenheim vor einer Woche verteidigt hatte. Es war Isherwoods Startelfdebüt in der Liga für die Lilien, der Trainer hatte ihm bereits bei der Spieltagspressekonferenz sein Vertrauen ausgesprochen. „Er will uns unbedingt das zurückgeben, war wir von uns ihm versprochen hatten, als wir ihn verpflichtet haben“, hatte Lieberknecht gesagt. Zudem musste Nemanja Celic wieder auf die Bank, stattdessen stand Benjamin Goller in der Startformation. Was sich lohnen sollte, denn Goller war einer der aktivsten im Lilien-Dress.