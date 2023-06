Lilien-Keeper Marcel Schuhen im Interview: Ich war bereit

Es war – jetzt kann ich das endlich sagen – der nächste logische Schritt. Man entwickelt sich im Laufe der Jahre, man wird besser, man sammelt Erfahrung. Der Marcel Schuhen von vor zwei oder drei Jahren wäre nicht dazu in der Lage gewesen, solche Spiele am Schluss der Saison so zu spielen. Es ist genau das richtige Alter.

Warum?

In diesem Alter diesen Schritt zu gehen, da gibt es viele Beispiele in letzter Zeit. Manuel Riemann mit Bochum, Stefan Ortega mit Bielefeld, Rafał Gikiewicz in Augsburg – alle sind erst einmal extrem gereift in der Zweiten Bundesliga. Und sie hatten in den Aufstiegsjahren dann einen maßgeblichen Anteil daran. Diese Werdegänge habe ich mir angeschaut. In dem einen oder anderen Spiel wird man ab und zu mal gebraucht, und ich war jetzt bereit dafür. Das war das Entscheidende.