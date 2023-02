Lilien-Kommentar: Zehn Minuten

Der SV Darmstadt 98 hat bei Fortuna Düsseldorf verloren – und man muss es klar und deutlich sagen: Er hat diese Partie in den ersten zehn Minuten vergeigt. Da waren die Lilien absolut nicht auf dem Platz, da ließen sie zwei ganz billige Tore zu. Davon erholten sie sich nicht mehr, auch wenn es am Ende noch mal richtig spannend wurde. Es bleibt zu hoffen, dass man nach dem letzten Spiel am kommenden Sonntag gegen den SC Paderborn nicht sagt: Hätte es diese zehn Minuten nicht gegeben, es wäre alles möglich gewesen. Das ist es freilich immer noch – egal, wie die Konkurrenz am Wochenende spielt.