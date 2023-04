Lilien müssen vorerst auf Kapitän Fabian Holland verzichten

Darmstadt. Sieben Spieltage vor Saisonende muss Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga auf Fabian Holland verzichten. Der Kapitän der Lilien befindet sich wegen einer Kehlkopfentzündung derzeit in stationärer Behandlung, das gab der Verein am Mittwochnachmittag über seine Vereinsseite bekannt.