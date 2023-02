Lilien ohne große Kampfansagen in Richtung Hamburger SV

Darmstadt. Torsten Lieberknecht, Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98, wollte sich am Freitag gar nicht groß damit aufhalten, über die Stärken des nächsten Gegners zu sprechen. Der heißt Hamburger SV, Anstoß im mit 16.800 Zuschauern ausverkauften Stadion am Böllenfalltor ist am Samstag um 20.30 Uhr (live in Sport1). Warum man diesmal gegen den HSV gewinnen werde, gegen den die Lilien zuhause bekanntlich noch nie gewonnen haben, wurde der 49-Jährige gefragt. „Weil wir es versuchen werden“, lautete die Antwort. „Kommt vorbei und seht es euch an, werdet Zeitzeuge!“, sagte Lieberknecht. „Auf jeden Fall aber nicht mit großer Laberei und Erzählerei.“