Lilien-Stürmer Stojilkovic trifft bei U21-EM auf große Namen

Der Stürmer des SV Darmstadt 98 fährt das zweite Mal in Folge mit der U21 zu einem großen Turnier. Und so hieß es für den in Zollikon geborenen Schweizer also: schuften im Trainingslager in Zell am Ziller in Österreich – statt Strand-Urlaub. Seinen Kollegen gönnt er den Urlaub aber, wie Stojilkovic im Vereins-Interview sagt, das in voller länge auf der Homepage zu lesen ist.