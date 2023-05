Lilien-Ticker: Darmstadt-Aufstieg im dritten Anlauf?

Darmstadt. Alle gute Dinge sind bekanntlich drei. Auch in Sachen Aufstieg bei Darmstadt 98? Die Lilien verpassten gegen den FC St. Pauli und Hannover 96 die ersten beiden Gelegenheiten, die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen. Nun steht am Freitagabend, 18.30 Uhr, im heimischen Stadion am Böllenfalltor die nächste Chance an.