Lilien-Trainer bietet Ukraine-Flüchtlingen Unterkunft an

DARMSTADT. Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht bietet zudem ganz direkt seine Hilfe an. „Bei der Familie Lieberknecht stehen die Türen für Flüchtlinge offen“, sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag. „Wenn jemand Hilfe braucht, werden wir ihn bei uns aufnehmen. Das ist unser Beitrag zur aktuellen, schlimmen Situation und das Mindeste, was wir tun können.“