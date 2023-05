Lilien-Trainer Lieberknecht: „Wir werden es schaffen“

Über die Ausgangslage: Wir haben es zwei Spieltage vor Saisonende in der eigenen Hand, aufzusteigen. Wir haben es zuvor anders ausgedrückt, weil wir eine andere Linie gefahren haben. Man muss seine Chance aber jetzt packen. Früher hat man in der Disco beim fünften Vorbeigehen endlich mal seine Traumfrau angesprochen. So ähnlich war es bei mir, jetzt ist sie seit 22 Jahren meine Frau, wir sind glücklich verheiratet und haben drei tolle Kinder. Hätte ich sie nicht angesprochen, hätte ich etwas verpasst. Unsere Freundin jetzt ist der Aufstieg, also packen wir jetzt zu. In der Winterpause hatten wir 36 Punkte, wie St. Pauli ein Jahr zuvor. Alle sagten: Es wird euch genauso ergehen. Aber wir sind immer noch da, weil die Jungs richtig geil sind. Da ist so viel Power und Energie drin.