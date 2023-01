Lilien-Trainer Lieberknecht: „Eine zähe Angelegenheit“

Darmstadt. Trainer Torsten Lieberknecht sprach von einer „zähen Angelegenheit“, doch letztlich stand am Ende ein Sieg: Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat das letzte Testspiel vor dem Rückrundenauftakt am kommenden Samstag (13 Uhr) gegen Jahn Regensburg am Samstag gegen den Schweizer Zweitliga-Spitzenreiter FC Will mit 1:0 (1:0) gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Oscar Vilhemsson nach einem Konter (14.), Braydon Manu hatte perfekt aufgelegt. „Mir hat ein bisschen die Intensität gefehlt, die haben wir nicht richtig reingebracht“, monierte der Lilien-Coach. „Ich weiß aber auch, wie letzte Testspiele vor dem Auftakt zu bewerten sind.“