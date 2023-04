Lilien verlängern langfristig mit Senkrechtstarter Riedel

Nun haben die Lilien den Vertrag mit ihrem Defensivtalent langfristig bis Juni 2026 verlängert. Ursprünglich lief der Vertrag bis 2024. „Clemens Riedel ist ein hervorragendes Beispiel, dass man als Jugendspieler bei den Lilien den Sprung in den Profi-Bereich schaffen und sich dort auch etablieren kann, wenn man einen klaren Fokus sowie großen Willen mitbringt und bereit ist, hart zu arbeiten”, wird Lilien-Sportchef Carsten Wehlmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Clemens ist bereits in der vergangenen Saison als U19-Spieler auf Einsätze bei den Profis gekommen und zeigt in seinem ersten Jahr im Herren-Bereich, dass er einen weiteren Sprung gemacht hat.“