Lilien verlieren erneut in der Nachspielzeit

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hatte erstmals Winterzugang Filip Stojilkovic in die Startformation beordert. Frank Ronstadt saß dafür auf der Bank, auf der Ersatzkeeper Alexander Brunst fehlte – er war krank. Steve Kroll hielt sich stattdessen bereit. Vor dem Spiel war übrigens erst einmal Schneeräumen angesagt – in Bielefeld hatte es in der Nacht zum Samstag stundenlang geschneit.