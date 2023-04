Lilien verlieren in Düsseldorf

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht setzte auf die gleiche Startformation, die vor einer Woche beim 2:1 gegen den SC Paderborn begonnen hatte – also mit der offensiveren Variante mit Braydon Manu statt Klaus Gjasula (Bank). Das war dann doch mal eine Ansage in Richtung der Fortuna, die ihre wohl letzte Chance nutzen wollte, um doch noch mal in den Kampf um Relegationsplatz drei einzugreifen. Lilien-Stürmer Oscar Vilhemsson musste mit muskulären Problemen gänzlich passen.