Lilien verlieren und verpassen Zweitliga-Meisterschaft am TV

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 verpasst dramatisch die Fußball-Zweitliga-Meister. Am letzten Spieltag gab es für die bereits zuvor als Aufsteiger feststehenden Lilien zwar eine 0:4-Niederlage bei Greuther Fürth. Weil der 1. FC Heidenheim parallel seine Partie gegen Regensburg in der 99 Minute gewinnt, sind die Lilien am Saisonende Zweiter und steigen gemeinsam mit dem Heidenheim in die Bundesliga auf. Hamburg muss in die Relegation.