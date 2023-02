Lilien wollen gegen Braunschweig weiter am Aufstieg arbeiten

Darmstadt. Nach der Eintracht ist vor der Eintracht – dieses Bild wird oft bemüht in diesen Tagen, wenn es um Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 geht. Denn fünf Tage nach dem 2:4 im Pokal-Achtelfinale am Dienstag in Frankfurt geht es am Sonntag am heimischen Böllenfalltor in der Liga gegen Braunschweig, Anstoß ist um 13.30 Uhr. Und dabei wird viel davon abhängen, ob und wie sich die Lilien wieder auf den Alltag konzentrieren können.