Lilien zu Gast in Heidenheim: Auf zum nächsten Spitzenspiel

Ob Winter-Neuzugang Filip Stojilkovic nach seinem fulminanten 1:1-Ausgleichstreffer gegen den HSV diesmal von Anfang an spielen wird? „Dieses Tor hat ihm natürlich Aufwind gegeben“, sagt Lieberknecht, „wir wollen das aber nicht überstrapazieren und das weiter in Ruhe entwickeln.“ Was in Heidenheim möglichst nicht passieren soll, ist, wieder früh einem Rückstand hinterherzulaufen wie gegen den HSV. „Wir sind in der Lage, mit Rückständen umzugehen. Wir brauchen sie natürlich nicht.“ Damit alle direkt ins Spiel finden, hat unter der Woche auch die mentale Vorbereitung eine große Rolle gespielt. „Wir fokussieren uns auf das, was wir wollen.“ Das ist natürlich ein Auswärtssieg, mit denen sich die Lilien (aktuell 49 Zähler) auf neun Punkte von Heidenheim (43) absetzen könnten. Fährt der FCH hingegen den Heimsieg ein, schmilzt der Abstand wiederum auf drei Zähler. Das zeigt, wie eng die Liga in der Saison beisammen ist.