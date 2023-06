Lotto King Karl: HSV-Trainer „anstrengend und unhanseatisch“

Der HSV spielt am Abend im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart um den Einzug in die Bundesliga. Das Hinspiel hatten die Hanseaten mit 0:3 in Stuttgart verloren. „Wenn man ehrlich ist, hätte der VfB dieses Spiel 6:0 oder 7:0 gewinnen müssen“, sagte Heesemann. Sollte dem HSV im Hamburger Volksparkstadion ein frühes Tor gelingen, sei es „am Ende eine Frage der mentalen Stärke, wer gewinnt“.