Luca Schnellbacher erlebt mit SV Elversberg Fußball-Märchen

Ich war die ganze Zeit zweiter Kapitän, aber unser erster Kapitän ist länger ausgefallen und dann bin ich in die Bresche gesprungen. Ich denke, die Kapitäne und der Mannschaftsrat sind dafür da, dem Team ein gutes Gefühl zu geben. Da ich schon ein paar Spiele in der Dritten Liga gemacht habe, versuche ich das zu vermitteln, gerade an die Spieler, die noch nicht die Erfahrung haben.

Vor zwei Wochen sind Sie aufgestiegen in die Liga zwei. Wie wurde gefeiert?

Wir wurden nach dem Spiel in Ingolstadt zu Hause als Drittliga-Meister empfangen von zahlreichen Fans, mit Feuerwerk und allem. Damit hatten wir nicht gerechnet. Am nächsten Tag haben wir uns ins Goldene Buch der Gemeinde eingetragen und wurden von vielen Leuten auf dem improvisierten Balkon empfangen. Das war eine echt coole Sache, weil die Leute echt Gas gegeben haben. Wir sind dann auch nochmal runter, haben Autogramme gegeben und uns mit den Fans unterhalten. In Elversberg kennt man die meisten Fans, das ist das schöne. Danach ging es in ein Partner-Restaurant des Vereins und um 1 Uhr nachts weiter mit dem Mannschaftsbus nach Köln an den Flughafen. Um 5.30 Uhr ging der Flieger nach Mallorca. Da wurde feuchtfröhlich gefeiert und man hat Gott und die Welt getroffen.