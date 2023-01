Luthe vom Pechvogel zum Helden: FCK holt Punkt in Hamburg

Schuster reagierte erneut, brachte Debütant Opoku, der also tatsächlich ausgerechnet bei seinem Ex-Klub die ersten Minuten im FCK-Dress feiern durfte. Direkt mit seinem ersten Ballkontakt besorgte er die nächste FCK-Chance, doch Lobinger verpasste Opokus Flanke in der Mitte (76.). Die folgende Ecke köpfte Lobinger dann schärfer aufs Tor, doch Raab war zur Stelle. Aufregung gab es danach dann wieder auf der Gegenseite. Reis marschierte förmlich an Freund und Feind vorbei in den Strafraum, wurde von Julian Niehues gefoult. Schiedsrichter Robert Hartmann ließ zunächst weiterlaufen, wurde dann aber vom VAR auf das Foul hingewiesen und entschied auf Strafstoß. Kittel traf an – und Luthe parierte erneut bärenstark (81.). Es war das Signal für seine Vorderleute, weiter an sich zu glauben. Und sie glaubten. Diesmal ging es schnell über links, Redondo setzte sich stark durch, fand Lobinger und im dritten Anlauf brachte der Joker tatsächlich den Ball im Netz unter – 1:1 (82.). Auch wenn der HSV stärker wurde, war der Ausgleich nicht unverdient. Und Kaiserslautern wollte nun mehr, versteckte sich keineswegs. Hamburg versuchte nun aber Druck zu machen, fand gegen die FCK-Defensive aber nicht mehr die nötige Lücke. Kaiserslautern ärgerte also tatsächlich den Tabellenführer, entführt einen Punkt aus Hamburg und ist nun seit sieben Spielen ohne Niederlage.