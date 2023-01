Marvin Mehlem: Auf dem Weg zur „kleinen Lilien-Legende”

Nein, jetzt im Winter waren wir in Phuket in Thailand, das war auch wunderschön. Ich reise einfach gerne in den Pausen.

Was haben Sie sich persönlich vorgenommen für die Rückrunde?

Mit dem Trainer habe ich vor der Saison gesprochen, was meine Ziele sind. Die will ich erreichen, ohne sie jetzt alle zu verraten (lacht). Ich bin aber auf einem guten Weg und hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Dass es einfach so weitergeht, mit der ganzen Mannschaft. Dass wir so weitermachen, wie wir aufgehört haben.