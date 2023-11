Matchwinner: Marlon Ritter lässt FCK jubeln

In Kaiserslautern herrscht also Hochstimmung. Auch, weil die emotionale Achterbahnfahrt diesmal eben nicht mit einem späten Nackenschlag endete. „Es war für die Jungs eine sehr wertvolle Erfahrung, dass man auch wieder einen Vorsprung über die Zeit retten konnte“, sagte Schuster. Was bleibt, ist weiterhin der Wunsch auch mal ohne großes Zittern und vor allem ohne Gegentore zu bleiben. Vielleicht ja am Samstag. Dann kommt Greuther Fürth zum dritten Heimspiel des FCK binnen einer Woche.