Mathias Wittek: „Kein Gegner beherrscht Darmstadt 98“

Wie ist denn als ehemaliger Fußballprofi das Leben als Student?

Ich hatte ein Jahr lang Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich habe überlegt, was ich mache, habe in verschiedene Jobs mal reingeschaut. Mir war immer klar, dass ich etwas mit Menschen machen will, am besten mit jungen. Weil ich selbst auch drei Kinder habe. Und weil man da noch etwas beeinflussen kann.