Fans des SV 98 fahren mit dem Lilien-Express an die Ostsee

Der Zug besteht aus Abteilwagen, jeweils sechs Personen sitzen folglich in einem abgetrennten Abteil. In der Mitte des Zuges gibt es einen Partywagen, in dem geraucht werden darf und in dem es auch Getränke und Speisen geben wird – für eine ausgiebige Party ist also gesorgt. Eine Erste Klasse gibt es hingegen nicht, dafür aber einen Familienbereich, in dem es vor allem bei der nächtlichen Rückfahrt ruhiger zugehen soll. Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und Speisen dient der Mitfinanzierung der Aktion. Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass es zwar keine speziellen Corona-Regeln an Bord gibt, dass man aber verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen sollte. Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben, heißt es – eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wer wegen einer Corona-Erkrankung passen muss, bekommt sein Geld zurück.