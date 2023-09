Mit Krahl im Tor: FCK erwartet Hansa Rostock

Kaiserslautern. Es ist wieder Zeit für eine Standortbestimmung beim 1. FC Kaiserslautern. Mit Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr) wartet erneut ein Gegner auf vermeintlicher Augenhöhe. Der FCK, zuletzt in der Liga viermal ungeschlagen, möchte den positiven Trend fortsetzen. Die Norddeutschen wollen hingegen nach einem guten Start, aber zuletzt zwei Niederlagen, wieder in die Spur finden. Es wartet also ein wohl sehr umkämpftes Spiel auf den wieder sehr gut gefüllten Betzenberg.