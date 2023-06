Mittelstürmer Glatzel bleibt bis 2027 beim Hamburger SV

In der abgelaufenen Saison erzielte der 29-Jährige als zweitbester Torjäger der 2. Fußball-Bundesliga 19 Treffer für den HSV, dazu bereitete er weitere sieben Tore vor. Aber auch die Aktionen des Angreifers verhinderten nicht, dass der HSV in der Endabrechnung nur auf Platz drei landete und in der Relegation deutlich am VfB Stuttgart scheiterte. Nun soll er dabei helfen, dass der Wiederaufstieg der Hamburger in die Bundesliga im sechsten Anlauf gelingt.