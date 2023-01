Motiviert zurück in die Normalität: FCK will Heimsieg

KAISERSLAUTERN. Das Luftholen nach dem bisherigen Saison-Höhepunkt hatten sich die Spieler des 1. FC Kaiserslautern verdient. Sonntag und Montag durften die Fußballer sich erholen, ehe es am Dienstag zurück auf den Trainingsplatz und in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) ging. „Ich war selbst überrascht, wie schnell alle wieder Vollgas gegeben haben“, sagt Trainer Dirk Schuster. Satt ist man bei den Roten Teufel also weiterhin keineswegs, vielmehr will der FCK nach zuletzt sechs Unentschieden in Serie endlich wieder einen Sieg einfahren. „Am Sonntag sind wir auch ausnahmsweise mal ein wenig in der Favoritenrolle, wenn man die bisherige Saison betrachtet“, meint Schuster.