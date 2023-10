Nach Drama in der Schlussphase: FCK holt Punkt in Osnabrück

Das Muster blieb aber gleich. Der FCK erspielte sich beste Chance, die nächste köpfte Ache wieder knapp daneben (89.). Sieben Minuten Nachspielzeit blieben den Roten Teufeln und dann sah alles nach dem verdienten Ausgleich aus. Wieder gab es Strafstoß, diesmal kam Boris Tomiak zu Fall. Boyd trat und wieder war Grill zur Stelle, parierte auch den anschließenden Nachschuss (90.+5). Osnabrück schien nun tatsächlich der Sieger zu sein, doch eine letzte Chance blieb. Und nach einer Ecke war es dann ein eigentlich ungefährhlicher Abschluss von Tomiak, den ein Gegenspieler aber so unglücklich abfälschte, dass er tatsächlich ins Netz rutschte. Was für ein Finale - und so blieb auch die Serie des FCK am Leben, der nun sechs Spiele ungeschlagen ist. Am Freitag war gegen Hannover 96 nun ein echtes Topspiel im oberen Tabellendrittel.